РИАМО - 25 ноя. На базе Казанского федерального университета состоялся I Поволжский отборочный этап VII Пущинского Биотурнира-2020, на мероприятии выступили команды из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Москвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Участники решали проблемы бескислородных зон Мирового океана, предлагали, как увеличить экспрессию рекомбинантного химозина для его промышленного производства и рассматривали способы получения и использования пищеварительных ферментов из гепатопакреаса камчатского краба», – говорится в сообщении.

Команды Башкирского государственного университета и Московского государственного университета набрали наибольшее количество баллов, поделив первое место. Именно эти команды приглашены к участию в Международном студенческом Биотурнире-2020, в ходе которого команды смогут познакомится с институтами и лабораториями подмосковного наукограда.

«География Пущинского Биотурнира, центром которого является один из наукоградов Подмосковья, расширяется – последние два года этот мероприятие проводится в статусе международного. Таким образом, интерес к научной деятельности среди молодежи растет, сфера становится все более привлекательной и перспективной», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, свой вклад в это вносят и меры государственной поддержки. Так, в середине ноября 10 молодых ученых и пять авторских коллективов Московской области получили губернаторские премии по 700 тысяч рублей за научно-технические достижения и их практическое применение. В сентябре 100 молодых ученых и уникальных специалистов Подмосковья получили соципотеку на 170 миллионов рублей.

«Тем самым регион демонстрирует свою заинтересованность в появлении молодых и перспективных ученых, новых научных проектов. Руководство области и в дальнейшем намерено поддерживать и стимулировать развитие этих видов деятельности», – подчеркнул Хромов.

Пущинский Биотурнир – это студенческое научное соревнование, где команды из разных городов России и мира решают реальные научные задачи, стоящие перед фундаментальной наукой, наукоемким производством и обществом. Организатором студенческого Биотурнира является ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН».