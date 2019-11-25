РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Жители микрорайона Самолет подмосковных Люберец пожаловались на проблемы с ГИБДД из-за смены адреса ЖК «Люберцы» для вновь вводимых объектов, сообщается в группе «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

27 февраля 2018 года глава горокруга Владимир Ружицкий объявил конкурс на название нового микрорайона, на территории которого располагался жилой комплекс «Люберцы». Конкурс завершился 2 апреля 2018 года, жители выбрали название Самолет.

«Все жители микрорайона Самолет, по версии ГИБДД, живут с недействительными прописками. Никаких уведомлений или предупреждений от администрации или УК жителям не направлялось. Теперь фактический адрес нашего ЖК не совпадает с адресом в базе ГИБДД», – говорится в сообщении.

Жителям стали отказывать, например, в регистрации автомобилей в ГИБДД. Такой же адрес указан в базах Сбербанка и портала «Добродел».

Замглавы администрации муниципалитета Эдуард Рыжов в комментариях к посту ответил, что в Федеральную информационную адресую систему (ФИАС) данный микрорайон внесен как: Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, город Люберцы, микрорайон Зенино, ЖК «Самолет».

«Данное название является адресообразующим элементом планировочной структуры – территории, расположенной в городе Люберцы. В адрес МУ МВД России «Люберецкое» 19 ноября направлено соответствующее письмо. Все ранее присвоенные адреса остаются, это будет работать только по вновь вводимым объектам», – заключил Рыжов.