РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В автопарк Подольского комбината благоустройства поступила новая коммунально-уборочная машина на самосвале КАМАЗ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Автопарк Подольского комбината благоустройства пополнился новой комбинированной дорожной машиной Bucher на самосвале КАМАЗ. Распределитель Bucher произведен российской компанией «Меркатор Холдинг». Данная коммунально-дорожная машина оснащена навесной бочкой для полива, подметальными щетками для очистки тротуаров и ограждений, а также боковым плужным оборудованием», – сказал директор МБУ «Подольский комбинат благоустройства» Максим Митрохин.

Он отметил, что отныне при наличии такой современной техники коммунальщики смогут ускорить работу по очистке проезжей части. На сегодняшний день в Подольском комбинате благоустройства для зимнего содержания автомобильных дорог подготовлено 17 единиц техники.

Bucher на самосвале КАМАЗ предназначен для всесезонного содержания дорог любой категории. В зимнее время – для очистки дорожного полотна от снега с одновременной его обработкой фрикционными материалами или сухими реагентами, а в летнее время – для мойки проезжей части и объектов дорожной инфраструктуры. Данная дорожно-уборочная машина поступила в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2020 годы. Всего в округе для уборки территорий в зимний период подготовлено 90 единиц коммунально-уборочной техники.