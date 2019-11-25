РИАМО - 25 ноя. По результатам проверки прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли 39 должностных лиц межмуниципального управления МВД России «Ногинское», которые подали недостоверные или неполные сведения о доходах родственников, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«В ходе проверки выявлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах и имуществе ряда должностных лиц и их родственников за 2017-2018 годы», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла начальнику управления представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, также 39 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.