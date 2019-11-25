РИАМО - 25 ноя. В столице в первый месяц зимы погода будет часто меняться, ожидается много осадков, но и велика вероятность, что на новогодних праздниках наступит оттепель, сообщается на сайте «Метеовести».

В декабре на большей части страны будет теплее, чем обычно.

«Но зимние потепления связаны в первую очередь с вторжениями активных циклонов, несущих то волны тепла, то холода. Например, в Москве эти «температурные качели» будут наблюдаться в течение всего месяца. Но даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к уровню нормы», - говорится в сообщении.

Из-за частных изменений погоды ожидается большое количество осадков. Прогнозируется, что на Новый год будут сугробы, но и велика вероятность наступления оттепели.

«Я часто болею, но все равно хожу без шапки»>>