РИАМО - 25 ноя. Создана интерактивная карта размещения многофункциональных центров Московской области, она опубликована на официальном портале правительства Подмосковья.

На карте можно найти все МФЦ региона и их территориальные подразделения - офисы «Мои документы». Кликнув на значок МФЦ, пользователь может узнать время работы, адрес, телефон и официальный сайт учреждения.

Также на карту нанесли те учреждения, которые запланировано открыть до конца текущего года, кликнув по их значкам, можно будет узнать дату открытия.

На территории Московской области расположены 123 офиса МФЦ и 254 территориально обособленных структурных подразделения. Таким образом, для жителей региона работают 1976 окон приема.

В подмосковных МФЦ жители могут получить более 300 услуг. Кроме того, льготники региона в МФЦ могут перекодировать свою социальную карту для проезда на Московских центральных диаметрах и бесплатной пересадки с них на метро и Московское центральное кольцо.