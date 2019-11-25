РИАМО – 25 ноя. В подмосковном Одинцове 64-летнего мужчину экстренно доставили в больницу с ожогами внутренних органов, после того как он по ошибке выпил уксус вместо воды, сообщается на сайте kp.ru.

Мужчину нашли на кухне родственники, когда он корчился от боли, после чего сразу вызвали бригаду скорой помощи.

«Пациенту поставили диагноз - химический ожог слизистой ротовой полости и пищевода. Как пояснили медикам очевидцы, находясь по адресу проживания, Александр по рассеянности перепутал емкости и вместо воды хлебнул уксусную эссенцию», – говорится в сообщении.

Травмы мужчина получил весьма тяжелые. Полиция в настоящий момент выясняет обстоятельства инцидента и проводит проверку.