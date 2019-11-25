РИАМО - 25 ноя. Количество новых пользователей мобильного приложения службы спасения Московской области увеличилось больше чем на 80 тысяч человек с начала 2019 года, сегодня общее количество пользователей составило около 120 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Подмосковья.

«Операторы областной системы-112 приняли и обработали более 2,5 тысяч обращений через мобильное приложение службы спасения. Чаще всего с помощью приложения пользователи вызывают скорую помощь и полицию. Также большое количество сообщений носит справочный характер», - говорится в сообщении.

Благодаря мобильному приложению пользователи могут обратиться за помощью без совершения вызова, а путем нажатия кнопки «Я здесь, нужна помощь», отправить операторам информацию об экстренной ситуации с помощью клавиши «Добавить происшествие», а также получить справочную информацию о способах оказания первой помощи и действиях при различных происшествиях.

Важное преимущество мобильного приложения - геопозиционирование. Принимая запрос через мобильное приложение, оператор системы-112 автоматически видит местоположение обратившегося, что сокращает время обработки заявки.

Также в приложении системы-112 есть функция отслеживания движения машины скорой помощи и новый раздел «Связанные контакты», благодаря которому пользователи могут узнать местоположение своих родных и близких.

Кроме того, в приложении создан специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. Это сделано для удобства жителей и гостей региона.

На карте можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ, отдел полиции и так далее. При выборе учреждения на карте отображаются его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО».