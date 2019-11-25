РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил волейболисток спортивной школы с победой на открытом турнире Московской области «Золотая осень», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Волейболистки спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы стали победителями открытого турнира Московской области «Золотая осень». Соревнования прошли в Балашихе 24 ноября, в соревнованиях принимали участие спортсменки 2002-2003 годов рождения.

«Поздравляю волейболисток и тренеров! Люберцы гордятся вами!» – отметил Ружицкий.