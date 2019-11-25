РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Представители администрации Подольска 26 ноября встретятся с жителями одного из домов по улице 43-й Армии по вопросам благоустройства, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов. В частности, в ходе встреч обсуждаются вопросы наличия детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, ямочного ремонта.

«Специалисты комитета рассказывают жителям о запланированных мероприятиях на каждой территории, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. 26 ноября для жителей многоквартирного дома №23А по улице 43-й Армии встреча пройдет по адресу: улица 43-й Армии, дом 23А. Начало встречи – в 15:00», – говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются все желающие. Также жителям будет предложено заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в дальнейшие планы благоустройства.