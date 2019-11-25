РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 ноя. Московский областной форум добровольцев пройдет 29 ноября в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина, сообщается на сайте администрации городского округа Балашиха.

Площадку организует Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья. На мероприятии соберутся волонтерские организации со всего региона.

«Участников форума ждут образовательная программа и дискуссии с ведущими экспертами сферы, выставка общественных и социальных инициатив, выступление лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон» – группы «Интонация», – говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 11:00 29 ноября на официальном сайте форума. Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7(951)671-63-81, +7(965)000-29-82.