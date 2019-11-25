РИАМО - 25 ноя. Проектная документации для завершения строительства школы на 825 мест в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск нуждается в корректировке, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение корректировки проектной документации по объекту: «Общеобразовательная школа на 825 мест», расположенная по адресу: микрорайон Опалиха, городской округ Красногорск», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что завершить работы и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.