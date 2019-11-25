РИАМО - 25 ноя. Перекрыли движение на Аптекарском переулке столицы и ограничили проезд на улице Бауманской, где произошел пожар в доме, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

В понедельник произошел пожар в трехэтажном административном здании по адресу: улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. Возгорание ликвидировали.

«На месте работают оперативные службы. Движение перекрыто по Аптекарскому переулку, по улице Бауманская движение ограничено», - говорится в сообщении.

ЦОДД советует московским водителям выбирать пути объезда.