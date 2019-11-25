РИАМО - 25 ноя. Перекрыли движение на Аптекарском переулке столицы и ограничили проезд на улице Бауманской, где произошел пожар в доме, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.
В понедельник произошел пожар в трехэтажном административном здании по адресу: улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. Возгорание ликвидировали.
«На месте работают оперативные службы. Движение перекрыто по Аптекарскому переулку, по улице Бауманская движение ограничено», - говорится в сообщении.
ЦОДД советует московским водителям выбирать пути объезда.
В доме 50с12 на Бауманской улице произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. Движение перекрыто по Аптекарскому переулку, по ул. Бауманская движение ограничено.— ЦОДД (@gucodd) November 25, 2019
Выбирайте пути объезда. pic.twitter.com/JYJ0CBDa7b
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