РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Представители администрации Подольска выявили халатную работу управляющей компании по содержанию ряда домов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На минувших выходных, 23 и 24 ноября, представители администрации округа встретились с жителями дома №28 по улице Трубная, дома №9 по улице 8 Марта и домов №№10, 12 по Пахринскому проезду. В ходе мероприятия была организована проверка содержания дворовых территорий и подъездов.

«По результатам осмотра была зафиксирована недостаточная работа УК. Так, в доме №9 по улице 8 Марта после капитального ремонта в подъездах не проведена генеральная уборка, а в доме №28 по улице Трубная давно пора облагородить придомовой участок – убрать разваливающийся забор, а также старые столики и скамейки на площадке. По этому же адресу выявили, что уборщик халатно выполняет свои обязанности», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

По его словам, совместно с жителями было принято решение ежедневно контролировать работы по этим адресам и отправлять данные в управляющую компанию.

Во время встречи представители администрации обсудили с жителями правила содержания дворовых территорий, своевременную уборку подъездов и систематическое наблюдение за ходом выполненных работ, а также вопросы неравномерного прогрева отопительных приборов в квартирах, благоустройство близлежащих территорий.

Повторная выездная встреча с жителями этих же домов на предмет проверки выполненных поручений состоится через две недели.

«По всем возникающим вопросам работы управляющей компании и предоставления жилищно-коммунальных услуг жители округа могут обращаться в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Подольска по телефону: 8(496)755-57-93, а также в приемную замглавы администрации по жилищно-коммунальному комплексу: 8(496)755-57-91», – заключается в материале.