РИАМО - 25 ноя. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов поздравил с юбилеем Реутовский экспериментальный завод средств протезирования, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Поздравляю Реутовский ортопедический завод с 75-летием. Реутовский протезный завод – флагман городского округа, занимающий одно из почетных мест среди предприятий наукограда Реутова и всей России. Оно выпускает продукцию для инвалидов, для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Необходимо, чтобы они чувствовали себя полноценными. Важно то, что предприятие делает благородное дело», – сказал Каторов.

Он пожелал предприятию дальнейшего роста, развития, укрепления позиций на городском, региональном, российском и международном рынках. Лучшие сотрудники были награждены почетными грамотами и благодарностями.

История уникального предприятия началась 75 лет назад 1 января 1945 года. На сегодняшний день завод является одним из лидирующих предприятий своего профиля в России. Его продукция широко известна в странах СНГ, в Испании и Болгарии, куда налажен постоянный экспорт продукции.

По данным Реутовского информагентства, в последние годы вырос ассортимент изделий, выпускаемых на предприятии, начиная от ортопедических стелек, заканчивая уникальными протезами верхних и нижних конечностей, экзопротезами молочной железы, противопролежневыми матрасами, изготовленными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты завода применяют самые передовые технологии по изготовлению изделий из резины, в том числе силиконовой, литьевых пластмасс, ПВХ, латекса, сложных и простых полиуретанов и продолжают развиваться, используя инновационные методы для обеспечения выпуска и реализации конкурентоспособной высококачественной продукции. Предприятие регулярно принимает участие в международных и российских специализированных выставках, на которых продукция постоянно привлекает внимание потребителей, и это отмечается соответствующими медалями и дипломами.