РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. Семи пожилым жительницам Котельников сделали стильную прическу и макияж в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В понедельник в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» для жительниц старшего возраста прошел бесплатный «День преображения» в салоне красоты «Слияние звезд».

«Семь активных участниц приняли участие в мероприятии, где каждая смогла примерить на себя модный образ – стильную прическу и макияж. Подобные акции будут проходить и в дальнейшем, поэтому принять участие сможет каждый», – говорится в сообщении.

Помимо «Дней преображения», регулярно проводятся спортивные занятия, кулинарные мастер-классы, занятия по прикладному творчеству, действуют творческие студии и другие активности. Более подробное расписание занятий и адреса можно найти на портале.