РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Сотрудники филиала «Мособлгаз» до 29 ноября продолжат проверку внутридомового газового оборудования в домах на улице Школьная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаем внимание на то, что сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» будут проводиться плановые работы по опрессовке внутридомового газового оборудования в домах на улице Школьная в микрорайоне Климовск. Так, 26 ноября, работа будет проводиться в доме №33, 27 ноября – в домах №№22/8, 23, 24, 25, 28 ноября – в домах №№9, 11, 34, 36, а 29 ноября – в доме №49», – говорится в сообщении.

Проживающих просят предоставить доступ в квартиры для выполнения работ.

Ранее проверку газового оборудования проводили в ряде домов на улице Школьная микрорайона Климовск с 21 по 25 ноября.