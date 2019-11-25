РИАМО - 25 ноя. Должностное лицо компании «Домолан-Безопасность» оштрафовано за участие в картельном сговоре на электронных торгах, проводимых в городском округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении должностного лица ООО «Домолан-Безопасность», – говорится в сообщении.

Реализация картельного сговора привела к поддержанию цен на электронных аукционах, проводимых муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Домодедово «Городской парк культуры и отдыха «Елочки» и администрацией городского округа Домодедово.

Антимонопольный орган признал фирму нарушителем закона о защите конкуренции и принял решение о передаче материалов дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ.