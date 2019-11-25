РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В подмосковном Подольске члены общественной палаты округа проведут прием граждан 28 ноября, задать вопросы смогут все желающие по предварительной записи, сообщается на сайте администрации округа.

«В четверг, 28 ноября, членами общественной палаты городского округа Подольск будет организован прием населения по адресу: улица Кирова, дом 4 (в помещении общественной палаты, вход со стороны концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 16:00 до 18:00. Узнать подробности и записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)755-57-70.