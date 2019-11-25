РИАМО - 25 ноя. Пожар произошел в административном здании на Бауманской улице в столице, возгорание оперативно ликвидировали, сообщается на сайте московского главка МЧС РФ.

В понедельник в 15:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Бауманская, дом 56/17, строение 1.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в трехэтажном административном здании происходит загорание в одном из помещений на втором этаже», – говорится в сообщении.

Пожарные локализовали возгорание на площади 30 квадратных метров в 16:16, пожар ликвидировали в 16:20. На пожаре спасли одного человека, сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу расположен дом 1917 года постройки.