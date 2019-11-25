РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 25 ноя. С начала текущего года в трех многоквартирных домах подмосковного Дзержинского установили пандусы, сообщается на сайте администрации округа.

«В 2019 году на территории городского округа Дзержинский по программе «Доступная городская среда» выполнены работы по ремонту входных групп, установке пандусов. Их установили в следующих многоквартирных домах: улица Угрешская, дом №20, площадь Дмитрия Донского, дом №5, улица Томилинская, дом №23», – сказал заместитель главы администрации городского округа Никита Марковченков.

Он добавил, что на территории городского округа отремонтировали тротуары и съезды с них, занизили бордюрный камень по адресам: улица Угрешская, дома №№28–30, улица Томилинская, дома №№19–20, улица Лесная, дом №22, площадь Дмитрия Донского, дом №5.

«Для оказания помощи необходимо обратиться в Дзержинское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты. Работы по обустройству элементов доступной среды будут внесены в проект плана работ по благоустройству общегородских территорий, а также в муниципальную программу «Доступная городская среда», – пояснил Марковченков.

По его словам, собственнику помещения в доме №19А по улице Лесной, в котором расположена аптека, направят письмо о рассмотрении возможности установки поручня для пандуса.