РИАМО - 25 ноя. Сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж свыше 56 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии 56 489 142,95 рублей. Предполагалось, что на эти деньги из Италии должен был поступить товар - промышленное оборудование. Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, а денежные средства не были возвращены», - поясняется в сообщении.

В настоящее время специалистами проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности и выявлению всех участников преступной схемы.

Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».