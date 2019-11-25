РИАМО - 25 ноя. Здание детского сада на 250 мест планируют возвести на улице Фрунзе в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Детский сад на 250 мест», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

По его словам, финансирование строительства объекта предусмотрено из средств бюджета. Завершение работ и ввод здания в эксплуатацию запланированы в 2022 году.

Проектом предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для проведения развивающих занятий.

На прилегающей территории будут проведены работу по комплексному благоустройству и озеленению – будут установлены теневые навесы, спортивные и игровые комплексы.