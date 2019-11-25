РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 ноя. В подмосковных Люберцах по просьбам жителей округа отремонтировали тротуар на улице Кирова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На минувшей неделе дорожные рабочие выполнили ремонт тротуара на улице Кирова в Люберцах. Ремонт тротуара на улице Кирова возле дома №4 дополнили установкой тактильной плитки для обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения», – сказал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Валерий Подлозный.

Он добавил, что общая площадь ремонтных работ составила 102 квадратных метра.

Также на минувшей неделе обустроили тротуар в Малаховке. Протяженность отремонтированного участка пешеходной дорожки на улице Новомалаховская составила 380 метров.