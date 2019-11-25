РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Более 180 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявили в подмосковном Подольске в 2018 году, всего к началу текущего года в округе проживали около 1,5 тысяч зараженных данным заболеванием, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на конец 2018 года в России было зарегистрировано свыше 1 миллиона случаев выявления ВИЧ-инфекции.

«В Подольске на конец 2018 года проживали с ВИЧ-инфекцией около 1,5 тысяч человек (0,44% от всего населения), в 2018 году было выявлено 187 новых случаев заражения. Умер за весь период наблюдения 241 человек, в том числе в 2018 году – 47 человек. В течение 2018 года получали антиретровирусную терапию 599 человек (63,3% от числа состоящих на диспансерном учете), из них прервали получение терапии 12 человек», – сказала врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Людмила Воробьева.

Она отметила, что с момента открытия вируса иммунодефицита прошло 38 лет, но при этом динамика заболеваемости свидетельствует, что население недостаточно информировано о путях передачи ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики.

«В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Подольский территориальный отдел Роспотребнадзора напоминает, что ВИЧ-инфекция передается следующими путями: половым, при введении наркотиков внутривенно, при использовании нестерильного медицинского, маникюрного и подобного инструментария, особенно на дому, при грудном вскармливании ребенка женщиной с ВИЧ-инфекцией», – поясняется в материале.

Главным в профилактике заражения ВИЧ остается соблюдение правил личной гигиены, ведение здорового образа жизни, полное исключение фактов рискованного поведения.