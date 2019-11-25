РИАМО - 25 ноя. Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении по факту загрязнения почв в деревне Лукино Рузского городского округа, где выявили нелегальную свалку, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О свалке опасного мусора на участке земель сельскохозяйственного назначения сообщили местные жители.

«На свалке выявили тару из-под нефтепродуктов, утильные автошины с металлическим кордом и аккумуляторные батареи, в которых сохранился электролит. Отходы были размещены на открытом грунте: без специального покрытия, навеса и автономной системы ливнестоков», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится административное расследование, уже определен вероятный нарушитель. Его привлекут к административной ответственности: он получит предписание ликвидировать несанкционированную свалку.

В этом же округе ранее инспекторы эконадзора оштрафовали на 101 тысячу рублей ООО «ДорЗапад», которое в деревне Тучково допустило многочисленные разливы нефтепродуктов, которые относятся к третьему классу опасности.