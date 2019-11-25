РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 ноя. Единый день диспансеризации пройдет в клинической больнице городского округа Мытищи 7 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

«В следующий раз Единый день диспансеризации состоится 7 декабря. Последний раз мероприятие проходило 23 ноября. Диспансеризацию прошли более 200 человек. Как мы уже писали ранее, диспансеризацию проходят в основном женщины в возрасте от 39 до 60 лет. 70% посетителей поликлиник в Единый день диспансеризации – это женщины. Более 20% всех пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, сахарный диабет направлены на второй этап», – говорится в сообщении.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья (включая определенные группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения. Посетить Единый день диспансеризации могут все желающие от 18 лет.

Пройти диспансеризацию в ГКБ города Мытищи можно по будням с 8:00 до 15:00 и в Единые дни диспансеризации. Адрес больницы Мытищ: улица Коминтерна, дом №24. С 1 сентября специалисты будут работать в две смены: понедельник, среда с 14:00 – 20:00; вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 15:00. Более подробную информацию можно найти на сайте МКГБ.