РИАМО - 25 ноя. Оператор Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 28 ноября на площадке Real Black Friday («Настоящая черная пятница») при поддержке АКИТ и РАЭК», - говорится в сообщении.

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой распродаже на площадке Real Black Friday - b-friday.com - за 6 часов до официального старта «Черной пятницы».

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше». В списке акций появятся предложение от «Настоящей черной пятницы». Абоненту Tele2 достаточно активировать ссылку, после чего он сможет перейти на сайт b-friday.com и начать шопинг.

«На этот раз мы снова предлагаем клиентам посетить крупнейшую площадку всемирно известной акции в России – Real Black Friday. Мы даем нашим абонентам приоритетный доступ на шесть часов раньше старта», - подчеркнул директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Как отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов, с каждым годом клиенты Tele2 совершают все больше и больше покупок в «Черную пятницу».

«Мы видим, что акция находится на пике своей популярности, поэтому расширяем список наших партнеров, открывая новые крупнейшие площадки и уникальные скидочные предложения», - добавил Кондратов.