РИАМО - 25 ноя. Средняя температура текущей осени в столице превышает норму на 2,8 градуса, таким образом, этот сезон может занять второе или третье место в рейтинге самых теплых в истории метеонаблюдения, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Осень еще не закончилась, но уже с уверенностью можно сказать, что она окажется в числе лидеров по теплу. Самая теплая осень в Москве была в 1938 и 1974 годах, когда средняя температура сезона превышала норму на 2,9 градуса. А нынешняя осень идет с превышением нормы на 2,8 градуса», — говорится в сообщении.

В последние дни ноября температура будет близка к норме, но этот период существенно не сможет поменять ситуацию. Осень 2019 года в Москве может занять второе или третье место в списке самых теплых.

В середине текущей недели в Подмосковье и Москве сменится погода: станет теплее, ожидаются снег с дождем, в конце рабочей недели на дорогах образуется гололед.