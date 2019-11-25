РИАМО - 25 ноя. Муляж взрывного устройства для проведения квеста для своих детей в Московском зоопарке принесла женщина и ее приятельница, столичные школы не имеют отношения к произошедшему, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования и науки столицы.

На минувших выходных в полицию сообщили об обнаружении подозрительного предмета в зоопарке, предмет оказался муляжом взрывного устройства, который принесла одна посетительница – она пыталась провести выездное занятие с учащимися одной из московских школ.

«Информация о том, что педагог столичной школы принесла в Московский зоопарк муляж взрывного устройства, не соответствует действительности. Квест с поиском подозрительного предмета в Московском зоопарке организовала для своих детей мама вместе с приятельницей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщину привлекли к административной ответственности.

Собеседник агентства подчеркнул, что столичные школы не имеют отношения к произошедшему инциденту.