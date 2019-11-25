РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» установили новогодние ели у Дворца молодежи, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Меньше двух месяцев остается до главного зимнего праздника – Нового года. Новогодние елки (при участии УК, - ред.) уже появились на Октябрьском проспекте, проспекте Юных Ленинцев, Почтовой и улице 43 Армии, а также возле Дворца молодежи Подольска», – говорится в сообщении.

Также управляющая организация МУП «ДЕЗ» активно готовится к торжествам и уже приступила к установке гирлянд на улицах округа.