РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Сотрудники УК отремонтировали входную группу подъезда одного из домов на Красногвардейском бульваре в Подольске, сообщается в группе «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» в Подольске в понедельник, 25 ноября, отремонтировали входную группу первого подъезда дома №29 по Красногвардейскому бульвару», – говорится в сообщении.

Также ранее сотрудники УК завершили ремонт кровли подъезда №7 жилого дома №1 по бульвару 65-летия Победы.