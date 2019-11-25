РИАМО - 25 ноя. В «Мострансавто» провели необходимые ремонтные и профилактические работы на автобусах из-за похолодания, также был усилен контроль на состоянием транспортных средств, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы предприятия.

«В связи с наступлением периода отрицательных атмосферных температур во всех филиалах «Мострансавто» приняты необходимые меры по обеспечению безопасности перевозок. В ходе сезонного обслуживания специалисты подготовили автобусы к работе в ухудшающихся погодных условиях, проведя необходимые ремонтные и профилактические работы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ежедневно на маршруты выходят более 4 тысяч автобусов предприятия. Технические службы усилили контроль за техсостоянием подвижного состава.

Особое внимание уделяется исправности отопительного оборудования. С водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах автобусов.

Он уточнил, что по социальному стандарту транспортного обслуживания населения, все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, должны соответствовать температурному режиму, установленному в соответствии с температурой наружного воздуха.

«Не менее 12 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов, не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов«, - уточнил собеседник.

Он добавил, что прогнозируемые погодные условия на ближайшие несколько дней приняты к сведению всеми службами, которые обеспечивают бесперебойную работу транспорта. С диспетчерами филиалов проведены инструктажи о взаимодействии с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог.

Синоптики прогнозируют ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке Московского региона во второй половине текущей недели. Непогода сначала накроет Чехов, Серпухов и Ступино, затем Коломну и другие городские округа.