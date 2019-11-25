РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 ноя. Будущим мамам Королева 27 ноября расскажут о родах с медицинской помощью, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция начнется в 16:00 в Королевском родильном доме.

«Очередная лекция «Школы мам» будет посвящена теме: «Роды с медицинской помощью». Лекцию проведет заведующая акушерским отделением патологии беременности Екатерина Миркина», – сказал представитель.

Будущим мамам расскажут о лекарственном обезболивании в родах, родах путем кесарева сечения, родах с рубцом на матке, помощи при осложнениях в процессе родов, а также о тазовом предлежании плода.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя с пометкой «Школа мам»).