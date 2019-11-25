РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестные ходят по квартирам и навязывают сантехнические услуги доверчивым пенсионерам, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В управляющую организацию МУП «СЕЗ» позвонила женщина, проживающая в одной из квартир дома по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Она сообщила о неизвестных, которые ходят по квартирам и предлагают заменить сантехническое оборудование. Подобный звонок не единичный. Предупреждаем о том, что по городу работает организация, навязывающая сантехнические услуги. «Менеджер» и 2 слесаря ходят по квартирам, представляются «жилищно-коммунальной службой» и просят проверить сантехнику. Попав в квартиру, они настаивают на замене труб, батарей. Моментально берутся за работу и дают на подпись договор», – говорится в сообщении.

Цены на работы начинаются от 30 тысяч рублей. Помимо этого, менеджер обещает пенсионерам, что всю стоимость им компенсируют в управлении соцзащиты по предъявлению данного договора. Однако о данной компенсации речи быть не может.

«Работы горе-специалисты выполняют халатно, оставляют за собой мусор и протечки. Не будьте доверчивыми, не пускайте чужих людей в свои квартиры», – заключается в материале.