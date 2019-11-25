РИАМО - 25 ноя. Основными цветами новой станции метрополитена «Улица 800-летия Москвы» будут красный и светло-серый, ее украсят панно с изображениями первомайских шествий, сталинских высоток и пионеров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Работы по возведению станции «Улица 800-летия Москвы» Люблинско-Дмитровской линии с двумя подземными вестибюлями ведутся на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Она проходит по территориям районов Дмитровский, Бескудниковский и Восточное Дегунино. Входные вестибюли станции совместят с подземными пешеходными переходами на Дмитровском шоссе.

«Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал: путевые стены украсят панно с изображениями первомайских шествий, сталинских высоток, пионеров, самолетов и другими историческими атрибутами. При этом само оформление платформы будет необычным – половину станции оформят в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На потолке кассового зала будет геометрический красно-белый узор, в котором пассажиры смогут увидеть кремлевские звезды или море флагов. Архитекторы решили сделать станцию в честь 800-летия столицы динамичной, с запоминающимся обликом.

Проект продления Люблинско-Дмитровской линии метрополитена предусматривает строительство нового участка ветки от главных путей за станцией «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением Московской железной дороги.

Протяженность данного участка составит 3,9 километра. На нем расположатся две новые станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».