РИАМО - 25 ноя. В середине текущей недели в Подмосковье и Москве сменится погода, станет теплее, ожидаются снег с дождем, в конце рабочей недели на дорогах образуется гололед, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Период холодной, но сухой погоды в Московском регионе заканчивается. Атмосферные фронты атлантического циклона пробьются в столицу и ее окрестности и отметятся сначала в виде небольшого снежка, а затем ожидаются осадки смешанной фазы, что может привести к кратковременной гололедице на дорогах», - говорится в сообщении.

По-прежнему без осадков будет в Москве 26 ноября. Атмосферное давление будет повышенным, в середине дня – около 755 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице составит минус 9-7 градусов, по области – минус 10-5. Днем в Москве – минус 4-2, в Подмосковье – минус 6-1, ветер слабый.

Более облачно и тепло будет 27 ноября. В Москве ночью будет минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 6-1 градус. Днем обойдется без существенных осадков, ветер усилится до 5-10 метров в секунду. В столице будет минус 3-1 градус, в области – минус 5 – 0 градусов. Средняя суточная температура приблизится к норме.

Атмосферное давление также приблизится к норме 28 ноября. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, который слегка припорошит землю. Температура в столице днем составит минус 2 – 0 градусов.

В последний день рабочей недели в регионе ожидаются небольшие осадки – снег и мокрый снег, дождь. Небольшие осадки и переохлажденная морось приведут к образованию гололеда.