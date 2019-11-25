РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 ноя. Более 100 человек сдали кровь в рамках Дня донора в подмосковном Королеве, в ходе акции заготовили более 45 литров крови, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Общегородской день донора прошел в понедельник в ДК имени Калинина в Королеве. В нем приняли участие 150 человек.

«49 человек получили временный отвод по медицинским показаниям, а 101 донор сдал кровь. Сотрудниками Московской областной станции переливания крови заготовлено рекордное количество крови – 45,5 литров», – сказал представитель.

Сдать кровь можно каждую среду. Доноров ждут в отделении переливания крови ГБУЗ МО «Королевская городская больница» по адресу: город Королев, улица Октябрьская, дом №30 (левое крыло здания Королевского родильного дома) с 8:00 до 11:00.

Для доноров обязательна предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.