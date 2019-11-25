РИАМО - 25 ноя. К 2023 году станцию метрополитена построят в московском районе Гольяново, она станет продолжением Арбатско-Покровской линии, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«По Гольянову решение принято: к 2023 году метро будет. Трассировка продления ветки и место конечной станции утверждены, деньги выделены. Там предстоит построить всего один перегон длиной 2,4 километра», – сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Он уточнил, что станция станет продолжением Арбатско-Покровской линии.

По его словам, в столице строят ежегодно строят свыше 10 километров линий метро и более пяти станций. Кроме того, ни в одном городе мира нет 32 тоннелепроходческих щитов, которые почти одновременно ведут проходку на разных участках подземки.

Планы по строительству метро до 2023 года>>