РИАМО – 25 ноя. Новым руководителем госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) станет аудитор Счетной палаты и экс-министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением досрочно прекратил полномочия Дениса Буцаева, который занимал пост главы РЭО с февраля 2019 года.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», – сказал вице-премьер России Алексей Гордеев.

Экологический оператор создан в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина. Госкомпания занимается реформой в сфере обращения с отходами в стране – она должна решить проблему нелегальных свалок и сократить объемы вывозимых отходов на полигоны ТБО.