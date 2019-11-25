РИАМО – 25 ноя. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой, которая скончалась накануне в возрасте 83-х лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Вербицкой, коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения: президент с большим уважением относился к ней и часто общался.

Вербицкая – советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. С 2008 года она была президентом университета.

Она была президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы, президентом Российской академии образования. Награждена международной премией Международной федерации преподавателей живых языков (FIPLV) за 2017 год.

Вербицкая была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреатом французских ордена Почетного легиона и ордена Академических пальм. Последнее время она боролась с онкологией.