РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В поселке Дубровицы Подольска рабочие приступили к реконструкции подземных электрических коммуникаций для повышения энергобезопасности горожан, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В поселке Дубровицы Подольска энергоснабжающая организация ПАО «МОЭСК» приступила к работам по реконструкции подземных электрических коммуникаций. Выполняются работы по замене старых линий на новые в целях повышения энергобезопасности», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что работы проводятся с минимальными последствиями для территории и с решением вопросов благоустройства.