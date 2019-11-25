РИАМО - 25 ноя. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении поправки к бюджету столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Комиссия по экономической и социальной политике рекомендует принять поправки редактора к проекту о бюджете Москвы и не поддерживать поправки, отклоненные редактором», - сказала глава комиссии Людмила Гусева.

Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова добавила, что всего ко второму чтению внесено 146 поправок - шесть из них редактором и 140 депутатами.

Депутаты учли две похожие поправки, согласно которым предлагается выделить более 1,5 миллиардов рублей на выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, при этом «дети войны» с 1 января 2020 года будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.

Также на комиссии поддержали поправку, предполагающую увеличение на 1 миллиард рублей ассигнования на развитие научной деятельности в Москве. Поддержана также поправка, предусматривающая увеличение ассигнований на 2,5 миллиарда рублей.

По словам главы департамента финансов Москвы, источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд, который предусмотрен в расходной части бюджета.