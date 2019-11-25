РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 ноя. Практический мастер-класс провели в понедельник на официальном открытии проекта «Как все» по адаптации и начальному обучению плаванию детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, он состоялся в спорткомплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского Балашихи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Данный проект реализует региональный общественный благотворительный фонд «Шаг в инклюзию». В понедельник на открытии проекта также провели круглый стол «Развитие адаптивного спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями». В нем приняли участие представители администрации округа, депутат Госдумы РФ Максим Сураев, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев, депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин, Тарас Ефимов, депутат совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и другие.

«Проект «Как все», который стартовал сегодня, стал продолжением проекта ресурсного класса. Когда мы начали реализовывать его, то столкнулись с тем, что у детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями нет возможности заниматься адаптивным спортом. Стали думать, как развить это направление сначала в Балашихе, а в дальнейшем и во всем Подмосковье. Вместе с родителями, администрацией округа, депутатами обсуждали эту идею, и нас поддержали. Нам очень понравился бассейн СК «Метеор», – сказала президент благотворительного фонда «Шаг в инклюзию», член общественной палаты региона Анна Сергеева.

Она добавила, что на подготовку проекта и адаптацию 20 детей ушло 8 месяцев. Адаптация шла довольно сложно, дети долго привыкали, но к маю был получен отличный результат.

«Дети, ранее боявшиеся воды, теперь усвоили плавательные навыки, кто-то научился полностью расслабляться в воде или уже четко координирует работу рук и ног при плавании кролем, увеличил расстояние самостоятельного плавания или овладел новыми стилями, а еще дети стали меньше болеть простудными заболеваниями», – пояснила Сергеева.

Тренировка проводится раз в неделю и длится по 45 минут. С детьми работают профессиональные тренеры, которые ищут подход к каждому ребенку.

В рамках данного проекта будут обучать адаптивному спорту, осуществлять переподготовку муниципальных тренеров, инструкторов, подготовят ресурсно-тьюторскую команду педагогов, разработав первую в Российской федерации адаптированную программу по начальному обучению плаванью детей с аутизмом.

Занимаясь физическими упражнениями в воде, ребенок с аутизмом может поверить в собственные возможности, развить мышечную силу, улучшить координацию движений.