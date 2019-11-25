РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. В подмосковных Люберцах с 18 по 24 ноября вывезли свыше 50 кубометров мусора с региональных дорог, сообщил в понедельник на оперативном совещании эксперт отдела Раменского подразделения Мосавтодора Кирилл Буторин.

«На минувшей неделе, с 18 по 24 ноября, провели работы по уборке посадочных площадок и придорожной полосы, демонтажу несанкционированной рекламы, мойке остановочных павильонов, монтажу и мойке дорожных знаков. Всего за неделю с дорог вывезли 56 кубометров мусора», – сказал Буторин.

Он добавил, что также за неделю с региональных дорог в Люберцах убрали 40 кубометров смета. В работах по зимнему содержанию дорог было задействовано 40 рабочих и 20 единиц спецтехники.