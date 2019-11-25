РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Глава Люберец Владимир Ружицкий 27 ноября проведет встречу с жителями округа в Красковском культурном центре.

«В среду, 27 ноября, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим этапы реализации проекта губернатора Московской области Андрей Воробьев «Активное долголетие в Подмосковье», а также ряд других актуальных тем. Встреча пройдет в Красковском культурном центре», – написал Ружицкий на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Встреча пройдет по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2. Начало в 18:00.