РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 25 ноя. Тестовый запуск муниципального центра управления регионом (ЦУР) в Дзержинском продлится до 3 декабря, сообщается на сайте администрации округа.

«На данный момент муниципальный ЦУР Дзержинского находится в состоянии тестового запуска. Данный этап продлится до 3 декабря. После его завершения проведут рабочую встречу с представителями регионального ЦУР», – сказал заместитель главы администрации муниципалитета Глеб Горскин.

Он добавил, что на данном этапе проходит проверка функционирования нескольких блоков, в частности, ЖКХ, дорог, энергетики, образования и медицины. На каждый из них назначили ответственного специалиста, который обрабатывает запросы жителей.

Горскин пояснил, что муниципальный центр управления регионом – это аналитический центр обработки информации обо всех сферах деятельности в городе. «Все знаем – быстро решаем – не допускаем» – его основная концепция. Центр позволит принимать жалобы жителей через все существующие каналы, такие как портал «Добродел», ЕДС, социальные сети, личные обращения и другие, а затем оперативно их обрабатывать.