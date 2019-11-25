РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В Подольске задержали жительницу Рязани по подозрению в оформлении микрозайма с помощью чужой электронной почты, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от представителя одной из фирм онлайн-займов о том, что неизвестный ввел чужой электронный почтовый ящик, зарегистрировался на официальном сайте фирмы онлайн-займов и оформил микрозайм в размере 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была установлена 27-летняя жительница Рязани. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – говорится в сообщении.

Подозреваемая подписала обязательство о явке.