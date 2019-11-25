РИАМО - 25 ноя. Следователи приняли к производству уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на бывшую супругу на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 24 ноября около жилого дома по Волгоградскому проспекту. Женщина возвращалась вместе с ребенком после прогулки, когда мужчина напал на нее и ударил ножом. Пострадавшую доставили в больницу и оказали медпомощь.

«По инициативе руководства Главного следственного управления СК РФ по городу Москве следователями принято к производству уголовное дело по факту нападения мужчины на бывшую супругу на юго-востоке Москвы, возбужденное органами полиции (часть 2 статьи 111 УК РФ)», – сказала собеседник агентства.

В настоящий момент местонахождение подозреваемого устанавливается.

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