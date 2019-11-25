РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Подозрения на сердечно-сосудистые заболевания выявили у 40% осмотренных в ходе Единого дня диспансеризации жителей Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается проведение диспансеризации населения. Главной ее целью являются оценка факторов риска и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности населения: сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных, сахарного диабета.

«Так, при проведении Единого дня диспансеризации 23 ноября в округе были осмотрены 248 человек, из них 179 женщин и 69 мужчин. Также благодаря программе «Активное долголетие» пройти бесплатное медицинское обследование в этот день смогли 83 пожилых человека. В целом у 40% осмотренных были выявлены подозрения на сердечно-сосудистые заболевания, у 14% – заболевания пищеварительной системы, у 11% – заболевания нервной системы», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что все лица с подозрениями на выявленные заболевания были направлены на второй этап диспансеризации для прохождения углубленного обследования и назначения лечения.

Всего с начала года по субботам в городском округе было проведено 10 Единых дней диспансеризации, в ходе которых были осмотрены около трех тысяч человек.